¿Ha sido exagerada la reacción de Ale Rubio con Matamoros? ¡Vota!

La nieta de María Teresa Campos aseguró que Kiko Matamoros no le dejaba hablar: "Llevo toda la noche intentando hablar, pero no se calla, se lo he dicho y no hay manera porque lo que no voy a hacer es gritar por encima de él... Me duele porque me conoce desde pequeña". Kiko contestaba tajante: "Mira dramitas personales no ni guerritas personales menos, si vienes a decirme que te he anulado como colaboradora lo siento muchísimo en el alma, aprende".