“Yo entré muy enamorado, hasta la saciedad, hasta llegar a la locura y eso ha hecho que saber que pierdo a la persona que más amo en este mundo y me ha hecho decir cosas de las que me arrepiento, como hablar despectivamente”, reconoció Alejandro.

Alejandro asegura que ha cambiado mucho desde que estuvo en Villa Playa y reconoce que después de ver el programa le “ha dado hasta vergüenza”, aunque cree que mucha gente en la misma situación hubiera actuado de la misma manera. “Soy muy impulsivo y me estoy controlado hoy en día”.

Alejandro dijo en el programa que el sexo era el 90 por ciento de una pareja, pero ahora ha cambiado de idea: “Después del programa he ido al psicólogo y me ha dado otra percepción de la vida. Me comporto como un capullo. Tengo que ser más empático, contar hasta diez…”.