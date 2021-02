Diego y Raúl, muy sorprendidos con la actitud de Claudia y Lola: "Es un poco falsa"

Lola ha seguido avanzando con Simone

Claudia está cada vez más cerca de Toni

Los participantes de 'La isla de las tentaciones 3' se han enfrentando a su segunda hoguera

Lola lo está pasando realmente mal. Tras su acercamiento con Simone, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no deja de llorar asegurando que tiene que hablar con Diego. "Me esperaba ver esto y era lo que quería, pero viendo lo fuerte que fue la primera hoguera pensé que iba a tener la misma actitud. Ahora escucho eso y me siento como el culo por hacer lo que he hecho yo. Ella provocó que yo lo hiciese", ha comentado él tras ver las imágenes.

Sin embargo, acto seguido el cantante ha visto como su novia sigue avanzando con el italiano. "Esto es un chiste, no vale de nada llorar y arrepentirte y luego estar con esta actitud. Siento que no la reconozco. Creía que podía confiar en ella plenamente, que yo era único para ella, pero veo que es un poco falsa. Me alegra ver estas imágenes porque con lo primero que he visto se me ha roto el corazón pero ahora se me ha vuelto a arreglar. Me siento engañado, quizás ahora estoy conociendo a la Lola de verdad. Es una chica de la que he estado enamorado y eso no se pasa de un día para otro", ha comentado el cántabro.

Raúl, molesto por el acercamiento de Claudia y Toni

"Echo de menos todo de Claudia, no es que necesite estar con ella, es que quiero estar con ella. Veo que tiene feeling con Toni, me asusta un poco pero al final yo también lo tengo con mi cita. A nadie le gusta ver como ligan con su chica. A ver cómo evoluciona la cosa, espero que no vaya a mucho más", ha dicho Raúl tras ver las imágenes de su novia con el soltero.

"Veo que Toni es un pulpo, me gustaría que no fuera tan pesado. Obviamente me ha molestado la cercanía. Villa montaña parece la casa Playboy esto es un despilfarre, estoy respetando más a Claudia que ella a mí", ha comentado molesto el canario.

Diego se deja llevar con Carla