Gal·la, al borde del abandono por sus complejos: "Me siento inferior"

En 'El Debate de las Tentaciones' pudimos ver que Gal·la no termina de adaptarse a la vida en las villas

La pareja de Nico afirma sentirse inferior con respecto a sus compañeras

Los espectadores de 'El Debate de las Tentaciones', eligieron qué avances de Hogueras ver

Lo que experimentan los concursantes de 'La Isla de las Tentaciones' es una montaña rusa de emociones. Algunos tardan menos en adaptarse a lo que todo eso supone, pero otros, como es el caso de Gal·la, tardan mucho más en aclimatarse, llagando a pasar momentos de verdaderos bajones en los que no tienes ganas de continuar en la experiencia.

En unas imágenes inéditas que pudimos ver en 'El Debate de las Tentaciones', escuchamos todos los problemas a los que se enfrenta Gal·la explicados por ella a sus compañeras, que no terminan de entender qué le pasa: "Yo soy una persona muy segura de mi cuerpo, muy segura. Y estoy aquí y me siento una mierda. No le gusto a nadie y no me siento bien".

Rosario, que en ese momento es la que está hablando con ella, le argumenta que ella no tiene esa percepción, ya que hubo un soltero que sí que se fijó en ella. Pero Gal·la tiene un gran complejo con sus compañeras: "Me siento super inferior. No os quiero hacer sentir mal a vosotras porque vosotras no me estáis haciendo nada", comentaba.

Más tarde, intentando despejarse, Gal·la se iba a tomar el aire al jardín de Villa Paraíso. Allí comentaba con algunos de sus compañeros cómo se sentía: "Aquí me estoy sintiendo una mierda". Los solteros estaban seguros de que su cita del día siguiente iba a hacerle cambiar de actitud.