En el caso de Hugo, revela que para él fue una locura invitar varias veces a su casa a Lara mientras se estaban conociendo e ir de fiesta y que no sucediera nada entre ellos. Cuenta además las cualidades que le gustan de su novia: "Me gusta que es divertida, me lo paso genial con ella y me encanta en general. No puedo decir una cosa de ella que no me guste. Lo que menos, por poner algo, que quizá es demasiado celosa. Los celos me gustan porque yo también lo soy pero en exceso pues igual estaría bien bajar un poquito el nivel".