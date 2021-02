Hugo está preocupado por la aparición de Rubén Sánchez, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 1', en Villa Montaña

Lara no entiende por qué Rubén le contó a una soltera que quiere marcharse "solo" en su furgoneta

Descubrimos, en exclusiva, las reacciones de la pareja a su segunda hoguera en el reality

Hugo y Lara se enfrentaron a su segunda hoguera en el cuarto capítulo de 'La isla de las tentaciones 3'. Los participantes podían ver ahí imágenes sobre lo que sucedía en la otra villa. Aunque siguen esperando que su pareja siga igual de enamorado/a que como entraron a la isla, lo cierto es que hay varias cosas que les atormentan.

Ahora hemos podido saber, en exclusiva, cómo reaccionaron ante las imágenes. Por un lado, Lara no comprende por qué Hugo le dijo a una de las solteras que su deseo es coger su furgoneta e irse solo al campo. Lo que podría parecer un comentario inocente, para la gallega significa mucho ya que han sido varias las veces en la que los deseos de libertad de Hugo le han hecho irse y terminar con la relación.

"Después de estar segunda hoguera estoy más tranquila aunque lo único que me rayó fue lo de irse a la sierra con furgoneta y él solo. No entiendo por qué ha cambiado el chip y no quiere que vaya con él. No sé, es lo único que me ha molestado. Lo único que me preocupa y que si él sigue portándose bien pues que esto me lo explique", decía Lara tras la hoguera.

Lara no ocultó su malestar en la propia hoguera por ese comentario: "Es que lo veo un crío. No lo veo un hombre, me da pena ver esto, no veo madurez. Eso me agobia. Lo de voy a coger a la perra y me voy a ir con ella a Suiza… supuestamente íbamos a ir juntos, pero también te digo una cosa, si es lo que quiere…eso sí, que se marche pero que no vuelva. Una vez que se vaya que no mire ni atrás", manifestó.

Hugo arremete contra Rubén

Por su parte Hugo está muy preocupado con la aparición de Rubén Sánchez, participante de 'La isla de las tentaciones 1' que conquistó a Fani Carbajo, ya que el soltero está dirigiendo sus atenciones a Lara. Por eso no pudo contener las lágrimas ante la posibilidad de que su novia caiga en la tentación.

"Después de la segunda hoguera estoy tocado pero no hundido. No me gusta que entre 'un notas' como Rubén porque lo único que viene aquí es a tentar y está claro. En la primera edición la lió parda y luego se fue de rositas. Espero que Lara no caiga en sus tonterías y en la tentación. Espero tirar para delante, espero no pensar y disfrutar de esto más", reaccionaba Hugo.