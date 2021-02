En el último programa, Lola se vino abajo tan solo mencionando a su pareja. Es cierto que ha estado muy muy cerca de Simone, el soltero italiano, pero lloraba diciendo que necesita hablar con Diego sobre lo que ha pasado. "Tengo mucho miedo. Por una parte siento que me lo puedo hasta merecer porque soy así de gilip*****. Me he dejado llevar y he hecho todo lo que he querido y sentido. He puesto freno también, he pensado incluso en poder hablar con él para arreglarlo", le contó Lola a Sandra Barneda antes de que la presentadora le enseñase alguna imagen.