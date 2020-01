Álex y Melani tienen su primera discusión en la casa: "Es un falso, cuando me ve en las discotecas me saluda"

Melani Soler y Alex Bueno vivieron una tortuosa historia de amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. La extronista participa en el reality como tentación y asegura que es incomodo convivir con su expareja: "No le interesa hablar conmigo. La última vez que contactamos en persona fue en la discoteca en la que trabajábamos los dos porque el vino y me saludo con todo su morro. No va a hablar conmigo porque está ella, pero suéltalo en una discoteca, si me ve en la barra viviendo una copa, que viene me saluda, me da una sonrisa y me pasa la mano por la cintura. Me ha demostrado que siempre ha sido un niño. Es muy incómodo convivir con un ex royo, y más si es un falso como él".