Josué rompió con Zoe por "sus celos compulsivos y tóxicos", aunque vuelven a ser pareja: "Quiero un futuro contigo"

Muchos pensaron que lo de Zoe y Josué no tendría recorrido. Incluso fueron de las parejas por las que más se apostó que caería en la tentación. Sin embargo, con su paso por 'La isla de las tentaciones 4' demostraron que lo suyo no solo era amor de verdad sino que la experiencia les había servido para madurar y trabajar en las fallas de su relación.

La pareja entraba tan emocionada que incluso se atropellaban en la entrada de su encuentro con Sandra Barneda . Con la felicidad impresa en sus rostros, le contaron a la presentadora todo lo que había sucedido en los seis meses posteriores al reality. No había sido un camino de rosas.

"Hemos tenido muchos altibajos. Nos echábamos muchas cosas en cara. Pero creo que estamos haciendo un trabajo interior importante y estamos mejorando en ese sentido", adelantaba Zoe. "Tuvimos que hablar muchas cosas que se quedaron pendientes. Es cierto que al principio bien pero luego no del todo", añadía Josué.

Y es que la pareja, repasando de nuevo las imágenes del programa, volvía a dejar ver que tienen muchos desacuerdos . Tal es así que incluso Josué reveló que llegó a romper la relación : "Creía que después confiaría en mí. Pues todo lo contrario. Ella tiene unos celos compulsivos y tóxicos y me ha montado unos pollos y unas broncas por tonterías...", explicaba. "Te parecerán a ti que son tonterías", le interrumpió Zoe, con lo que terminaron hablando del episodio en el que una vez ella le revisó el móvil a su novio.

A pesar de todo, a Josué y Zoe les pudo más el amor y volvieron a estar juntos. " Eres la persona con la que quiero estar , eres mi niña y quiero un futuro contigo", terminó declarando el extronista. Por su parte, Zoe no ocultó que muy pronto quiere casarse y tener hijos con él .

Por otra parte, Zoe y Josué no solo han tenido que volver a ver las imágenes de su paso por el reality, sino también a las solteras que más cerca estuvieron del andaluz. Claudia, Diriany y Jennifer le mandaron un mensaje en el que todas coincidían: que no se ha dejado llevar en el paraíso por miedo a su pareja. Zoe no duró y repartió 'zascas' a diestro y siniestro.