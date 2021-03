Jesús ha visto las imágenes de Marina, su novia, teniendo sexo con Isaac

Raúl desconfía de las intenciones de Toni con Claudia

Jesús había acudido a la hoguera arrepentido por sus besos con Stefany

Jesús y Raúl se han enfrentado a la que ha sido su cuarta hoguera en 'La isla de las tentaciones 3'. El andaluz y el canario han visto nuevas imágenes de sus parejas, Marina y Claudia. Si bien han salido de la hoguera 'tranquilos' ante las nuevas informaciones de sus novias, la decepción ha podido con uno de ellos.

"Estoy mucho más tranquilo que las anteriores. Ya he visto las imágenes más duras que podía. Sé que la he cagado (...) Pero si la veo perdida me dolería, sería un hipócrita si te dijera que no", le contaba Jesús a Sandra Barneda antes de ver cualquier vídeo. Llegó a asegurar que estaba arrepentido de los besos que se ha dado con Stefany. Pero pronto se le ha pasado cuando ha visto que Marina e Isaac han ido a más.

Isaac tiene poca vergüenza, cero dignidad, cero valores y cero respeto (Jesús)

Tan solo viendo lo ardiente que se ponía la cosa entre ellos delante del resto de compañeros de Villa Montaña, ya Jesús estallaba: "Se ha pasado el juego. Dale 'game over' porque ya se lo ha pasado. 'La isla de las tentaciones' se le ha quedado pequeña. Isaac tiene poca vergüenza, cero dignidad, cero valores y cero respeto. Eso por ahora. Sinceramente vine con la idea de que Marina no se iba a acercar a ninguno y menos como está aquí, pero es que no la reconozco".

Pero cuando ha visto que su novia ha tenido sexo con el soltero, ya no podía ni creérselo. "Y yo venía con arrepentimiento. Estoy ahora como al que le pegan en el suelo. Ya me da igual. Espero que cuando estaba conmigo no hubiera hecho esas cosas, porque si no no hubiera podido entrar por la puerta. Nunca me ha gustado vivir en una mentira y si de verdad ella es así, que se pire porque no me aporta nada nada", expresó arremetiendo contra su novia.

Para Jesús, Marina "ha tirado cinco años de relación por tres polvos".

Raúl sospecha de Toni, el soltero que está conquistando a Claudia

Por otra parte, Raúl se encontraba más tranquilo en esta hoguera. En la última el miedo a perder a Claudia ante la evidente atracción que siente su novia por Toni se apoderaron de él. Sin embargo, en esta ocasión se ha mostrado más comprensivo.

Raúl ha visto más imágenes que demuestran ese 'feeling', pero no quiere cohibir a su pareja. "Tienen buen rollo. Yo con Lara tengo buen feeling pero no llego a ese punto de empalagosismo. Toni está todo el rato regalándole una pulsera, un anillo... lo siguiente es una casa. Me molesta porque veo que Claudia se siente cómoda y es recíproco el buen rollo que tienen", explicaba.