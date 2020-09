Marta Peñate, antes de empezar ‘La isla de las tentaciones 2’ junto a su novio: “Quiero verlo todo y que no se me escape ninguna imagen”

Se trata de la ex gran hermana Marta Peñate y su chico, Lester, que ya dejan claro en la presentación sus intenciones y su forma de ver la relación. “Mi relación es tricíclica: estamos bien, estamos mal y muy mal. Solemos discutir por todo ”, aseguraba Marta para desesperación de su chico. “Bueno, ¿puedo hablar yo?”, le recriminaba ya Lester antes de comenzar el reality.

“Quiero verlo todo y que no se me escape ninguna imagen ”, comentaba ella con una sonrisa macabra deseando comenzar la aventura y poner a prueba a su novio.

El pasado televisivo de Marta Peñate

En el reality, Marta siempre destacó por no cortarse a la hora de decir lo que pensaba, no le importaba meterse en discusiones y, además, durante su estancia en la casa –que no fuera- fue íntima de Sofía Suescun, con quien abanderó diferentes broncas con el resto de sus compañeros.