Lía fue la soltera que más cerca estuvo de Alessandro Livi. Pero antes lo estuvo de Ángel y seguidamente de Pablo. En la primera parte de 'El Debate de las tentaciones' emitida en mitele PLUS , la soltera explicó por qué había cambiado tanto de bando.

Según ella, Ángel estaba muy cohibido por su relación con Inma y apenas se abría a las chicas. Con Pablo, no fue más que una amistad. Así que cuando entró Alessandro en el programa no solo le gustó físicamente sino que disfrutó de la complicidad tan rápida que generaron. De hecho, el propio Aless, que estaba presente en el plató, reconocía que de no haber tenido novia (Patrica Guimeras) tal vez habría tenido algo con Lía.