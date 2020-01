Melani recrea con Suso cómo fue su acercamiento con Álex en una discoteca: "Me cogió de la cintura"

Melani Soler ha visitado 'El debate de las tentaciones' para hablar sobre su experiencia en el reality. Durante la primera hora emitida en mitele PLUS, la exnovia de Álex Bueno ha recreado con Suso cómo fue su encuentro con el extronista. "Álex fue un falso, si no tienes nada que esconder no te echas para atrás. Si estás tan enamorado no vas toqueteando a nadie. A mí en la discoteca me cogió de la cintura", ha contado.