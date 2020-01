La noche más caliente de 'La isla de las tentaciones': Andrea y Fani dan un paso más con Óscar y Rubén

Desde que empezó 'La isla de las tentaciones', Fani y Rubén tuvieron una conexión inmediata . La novia de Christofer y el soltero han ido avanzado poco a poco hasta que no han podido contener sus ganas. "Una cosa llevo a la otra y al final.. Ha sido súper chulo , me ha encantado", ha confesado ella tras una noche de lo más ardiente.

Fani manda un mensaje a Christofer

En la ceremonia de la hoguera, Christofer ha asegurado que "ya no puede más con la situación" y se ha negado a ver más vídeos de Fani. "No quiero ver más imágenes, quiero hablar con ella y que me de explicaciones porque no entiendo nada", ha confesado invitando a su novia a una hoguera de confrontación. Si Fani acepta, la pareja podrá arreglar sus problemas. En el caso contrario Christofer tendrá que volver a casa solo. Durante su hoguera, Fani ha asegurado que lo pasa mal viendo a su novio sufrir, pero no puede mentirle ni negarle sus sentimientos por Rubén.