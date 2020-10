Seducción, atracción y frenesí: los ingredientes secretos del pecado en ‘La Isla de las Tentaciones’

Los solteros se saben bien la lección y saben cómo causar sensación entre las chicas para, con sus armas infalibles, conseguir que se olviden de todo lo demás y se fijen solo en ellos. Bailes de acercamiento, miradas sugerentes, sonrisilla seductora y actitud embaucadora que sin decir nada lo dicen todo: “Mírale a él, ahora mírame a mi. Él no soy yo, pero si usa Old Spice podría oler como huelo yo”.

Pero lo que ellas no saben es que a Villa Montaña también ha llegado la fragancia de los productos Old Spice, que emana de sus parejas y ahora sus chicos huelen a tío, tío. Y ellos también lo notan, porque pensaban que su papel en el programa era intentar no sucumbir a la tentación, pero no contaban con algo: ahora huelen a ella, y se han convertido en el objeto de pecado.