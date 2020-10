Pablo planta cara a sus detractores: “Yo soy el único dueño de como me tomo las cosas”

El novio de Mayka responde a las críticas de aquellos que le acusan por utilizar al oso Rosito

Antes de embarcarse en ‘La isla de las tentaciones 2’, Mayka cedió su bien más preciado a su novio. Sin que él se diese cuenta, metió al osito Rosito en la maleta de su novio. Él lejos de ilusionarse, amenazó con quemarlo en la hoguera, algo que hizo que la murciana enloqueciera. “¿Cómo puede ser una persona tan mala? Ese peluche se lo dejé a escondidas en la maleta, lo tengo de toda la vida y se lo dejé para que se acordara de mí. Eso me duele más que cualquier caricia. Si el peluche ese puede salir de ahí que me lo traigan, no quiero que le pase nada”, pidió entre lágrimas.

Desde entonces, Rosito se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales y su cara ocupa ya camisetas y todo tipo de productos por iniciativa del propio Pablo. A los seguidores de Mayka no les ha hecho demasiada gracia y así se lo han hecho saber al DJ, que no ha dudado en defenderse a través de las redes sociales.

“Lo primero que muchas gracias a todos por el apoyo, que obviamente es difícil porque veo cosas que no me gustan, igual que compañeros míos también, igual que las chicas también, todos vemos cosas que son difíciles. Bueno lo dicho, que muchas gracias por el apoyo y también gracias por las críticas porque yo me lo paso bien hablando con la gente que me critica también, intento hablar con ellos”, comenzaba diciendo en los stories de Instagram.

“Hay mucha gente que me está criticando por lo del oso. Simplemente quiero hacer algo con lo que me lo paso bien, algo que me entretiene, yo no hago las cosas para hacerme rico, para ganar pasta. Me lo paso bien, estoy con mis colegas, tenemos ideas, me echo unas risas, la gente me lo pide también mucho entonces ya está… Yo lo he pasado mal con las cosas que he visto y qué le estoy sacando ahora un ‘partido’, porque no estoy sacando a ningún partido, simplemente estoy invirtiendo mi tiempo en esto que me apetece, no creo que sea motivo de críticas”, explica Pablo.

“Estáis diciendo que lo ha pasado mal y ahora estoy sacando provecho de ello y eso me quita como la razón y la verdad que no, yo soy el único dueño de cómo reacciona y como me tomo las cosas. Bueno que ya, que me enrollo, dicho lo dicho que muchas gracias por el apoyo que estáis dando, voy a seguir haciendo lo que me apetezca porque no le hago nada malo a nadie, no voy a perfil de nadie a comentar, no le tiro hate a nadie, no le tiro frases para a nadie, al revés, me las tiran a mí”, ha zanjado.