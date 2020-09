Tom se sincera con las solteras sobre sus problemas con Melyssa: "Miento porque la quiero"

Tom y Melyssa no han empezado nada bien 'La isla de las tentaciones'. Al conocer a las solteras, Tom reconoció a una de ellas pero le aseguró a Melyssa que no había tenido nada con ella. Sin embargo, Liseth contó otra versión. Según ella, Tom le habría invitado a tomar algo la noche que la conoció y en otra ocasión se besaron cuando Melyssa estaba en el trono de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Melyssa pasa la primera noche entre lágrimas e insomnio

Sin parar de llorar, decía sentirse "a morir" y con miedo del futuro sobre su relación. "Necesitaba estar sola, estaba destrozada, necesito calmarme e intentar ver cuál es la realidad. Siento rabia, estoy desconectada, no entiendo. Para mí es un sueño o una pesadilla, no me puede estar pasando a mí (...) Me quiero morir. No voy a aguantar", repetía.