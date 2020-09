Tom rompe a llorar tras una gran discusión con Melyssa que termina en un ultimátum: "Como vea algo tuyo, se acabó"

Para Melyssa, Tom no fue sincero ni en su momento ni ahora. Él la acusa de creerse siempre al resto de la gente en vez de darle un voto de confianza; mientras que ella cree que no tuvo determinación a la hora de desmentirlo: "En ningún momento me miraste a los ojos y me dijiste que fuera mentira. No me dista ningún tipo de seguridad", le reprochaba.