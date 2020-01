'La isla de las tentaciones' bate su récord de share y triplica a Antena 3

El reality no tuvo rival en su franja de emisión y triplicó el resultado de la película ‘Los mercenarios 2’ (7,3% y 904.000) en Antena 3. Fue la opción favorita en 12 de los 14 mercados regionales, con las comunidades de Murcia (35,7%), Canarias (34,5%) y Castilla la Mancha (30,9%) con índices por encima del 30% de share. Gracias al buen rendimiento de ‘La isla de las tentaciones’, Telecinco lideró una jornada más sobre todas las cadenas con un 16,1% de share y se impuso a Antena 3 en prime time (16,4% vs. 11,7%) y late night (22,3% vs. 7,3%).

La hegemonía de la cadena fue también evidente en la mañana (16,9% vs. 13,9%), con ‘El programa de Ana Rosa’ como primera opción frente a ‘Espejo público’ (18,8% vs. 14,1%); y en la tarde, con los liderazgos frente a Antena 3 de ‘Sálvame limón’ (12,6% vs. 8,8%); ’Sálvame naranja’ (16,5% vs. 11%) y ‘Sálvame banana’ (16,3% vs. 14,9%). ‘El Tirón’ firmó un 15,9% con 2,3 M de espectadores.