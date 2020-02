Rubén se sincera con FIama: "No estoy seguro de Fani porque tengo muchas dudas"

Rubén se ha convertido en el mejor apoyo de Fiama, pero en esta ocasión ha sido él el que se ha refugiado en su amiga para sincerarse y contarle todas las dudas que le han asaltado últimamente de su relación con Fani: "Hay cosas de Fani que me mosquean. Tanta tranquilidad... No es un buen momento para mí. No estoy seguro de Fani al 100% porque tengo muchas dudas. No tengo miedo de tener una relación con ella, pero me asusta volver a la realidad y que las cosas no sigan como aquí", le ha contado en la intimidad del cuarto hasta que la propia Fani les ha interrumpido.