Así se hizo la cabecera de ‘La isla de las tentaciones’: Sandra Barneda, protegida para no hacerse “ni un rasguño” en el camino

Sandra Barneda y el resto del equipo de ‘La isla de las tentaciones’ grabaron la cabecera en un lugar no muy accesible de la República Dominicana. Para llegar allí, la presentadora tuvo que ponerse pantalón largo y deportivas con el objetivo de no sufrir arañazos o heridas en el ascenso. “No puedo tener ni un rasguño”, nos contaba la presentadora con el guion en la mano y los rulos en la cabeza.