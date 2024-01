Alba Casillas piensa que Rober habría caído en la tentación y desvela el nombre de las solteras que cree que atraían a su novio

Alba Casillas visita ‘Tentaciones After Show’ , el programa del reality presentado por Asier Montaño y Marta Peñate y disponible en mitele plus , y se lamenta de su fugaz paso por ‘La isla de las tentaciones’. Además, destapa que cree que Rober podría haber caído en la tentación y desvela el nombre de la soltera que cree que le gustaban a su novio.

En ‘Tentaciones After Show’, Alba Casillas ve un vídeo inédito de Rober en la casa de ‘La isla de las tentaciones’ antes de abandonar. En las imágenes, se escucha decir al novio de Alba “ Esperaba sentirme bien , pero no lo estoy”.

“ Por mí no estaba mal porque sabe cómo soy, y sabe perfectamente que yo no iba a hacer nada. Ojalá lo hubiese terminado para demostrarlo”, confiesa Alba a Asier Montaño y Marta Peñate.

Además, Alba ‘se moja’ y confiesa que cree que Rober podría haber caído en la tentación : “A lo mejor si pasa un mes, él hubiera hecho algo … Pues no lo sé”.

Estas palabras n o han pasado desapercibidas para Marta Peñate , que ha hecho sonar la alarma de ‘Tentaciones After Show’ y no ha dudado en repreguntar a la prima de Iker Casillas : “¿Tú acabas de insinuar que incluso tenías miedo de él , de si seguía la experiencia porque crees que podía caer ?”. Alba ha respondido rotunda: “ Pues sí. De hecho, él dijo que, de caer alguno, sería él ”.

Asier y Marta han conseguido también sonsacar a Alba quiénes cree que eran las solteras que le gustaban a Rober : “Te diría muchas… Eva, Mónica, Gabriela …”, ha confesado Alba en ‘Tentaciones After Show’.

