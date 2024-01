Avance| Una nueva pareja entra en 'La isla de las tentaciones': así son sus primeros minutos por separado

La tranquilidad reinaba en Villa Playa, los chicos no se encontraban en la casa, las solteras tampoco estaban y, de repente, se abre el portón de madera para hacer saltar el gran bombazo: ¡hay un nuevo concursante! Un joven alto, con el pelo largo y rizado, que no podía parar de sonreír. El chico alucinaba a cada paso que daba dentro de la lujosa casa, miraba a los sofás, a la cocina y no quitaba ojo a la inmensa piscina del jardín: "Increíble pero cierto... ¡qué pasada! Esto es tremendo".