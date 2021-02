San Valentín está a la vuelta de la esquina. Tanto si celebras el Día de los Enamorados , como si no, es una ocasión idónea para tener un detalle con tu pareja o, por supuesto, contigo misma. No hay una única forma de festejarlo, pero está claro que siempre es bienvenido un aliciente. Un regalo con el que divertirte y pasártelo bien. Y que al mismo tiempo puedas, si quieres, disfrutar con tu novio o con tu novia.

¿Todavía sigues en busca de ideas? Un buen consejo es que apuestes por algo diferente . ¿No te has planteado que quizás necesites un estímulo para levantar la relación o tu propia pasión? Las parejas y solteros del programa lo tienen claro: sumar experiencias nuevas, sentir cosas distintas, dejarse llevar por la pasión y divertirse, ya sea solos o acompañados, es un plan muy excitante al que no debes renunciar. El amor se trabaja día a día y muchas veces es preciso recuperar o potenciar el deseo.

Una máscara de pestañas que lo resista todo

Que nada desdibuje tu mirada

Un buen tratamiento que cuide de tus ojos

Si alguna vez has optado por productos resistentes al agua y no contabas con los limpiadores adecuados sabrás de lo que te hablamos (esa sensación de que te vas a quedar antes sin pestañas que con el ojo libre de rímel), y es que terminar con los ojos irritados y con restos de maquillaje no es nada agradable.

El compañero inseparable para disfrutar sola o en pareja

Los juguetes eróticos son siempre un must para romper la rutina y multiplicar la satisfacción sexual por mil. Nos estimulan, rompen nuestra rutina y, si escogemos los adecuados, dan en el clavo para que el disfrute sea máximo. ¡Y el Satisfyer es nuestra tentación favorita! Si aún no sabes lo que es, ni has escuchado su nombre puede que lleves metido en una cueva más de dos años, pero no te preocupes, que te hacemos un resumen rápido.