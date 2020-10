Tom pide perdón por insultar a Melyssa en la hoguera de confrontación: "Me da un poco de vergüenza"

Tom pide perdón

A través de unas historias de Instagram , el participante se ha dirigido a todos sus seguidores para pedir perdón por su comportamiento durante la hoguera: “Lo siento mucho de verdad, yo nunca insulto porque no está en mi educación, pero esta noche he insultado sin querer porque estaba harto”.

Tom ha explicado que los “nervios” de la hoguera no le ayudaron a gestionar bien la situación y considera que Melyssa le atacó donde más le duele: “Se intenta hacerme daño con un tema que no quiero hablar y esta noche lo han conseguido. He insultado sin querer y pido disculpas. La verdad que me da un poco de vergüenza haber hecho eso porque yo nunca insulto, yo soy más de hablar las cosas. Así que lo siento”.