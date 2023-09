Joaquín Leguina sentencia a Pedro Sánchez: "El procedimiento que ha seguido es ilegal, es una cacicada de mucho cuidado"

Por último, todas las noticias apuntaban a que Joaquín Leguina había sido expulsado del Partido Socialista Obrero Español, algo que el propio protagonista ha querido desmentir y matizar ante toda la audiencia: "Mira, ayer estuve comiendo con Nicolás Redondo, le pregunté si pensaba ir al juez... a mí no me han expulsado, me han suspendido de militancia, en unos días iremos al juez, Nicolás no piensa ir".