López-Miras, contra Sánchez: "La mayoría de los españoles están en contra de la amnistía y el único candidato que defiende eso es Feijóo"

Ana Terradillos arranca la entrevista al político murciano preguntándole por el futuro tras la posible investidura: "Todo el mundo está con Feijóo ahora, creo que de eso no hay duda y más después de esa manifestación: ¿cree que si Sánchez se convierte en el líder de la oposición, no va a haber cruce de sables o le van a intentar quitar la silla en el gobierno?". López-Miras responde claramente ante la audiciencia: "Por supuesto que no, el futuro de España y el del PP pasa por Alberto Núñez Feijóo".