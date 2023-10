El duro relato de una madre y su hija en Israel, escondidas bajo las bombas: "La embajada sólo nos ha enviado un email..."

Ana Terradillos pregunta por los contactos con la embajada española o la posibilidad de salir inmediatamente de Israel: "¿Cuál es las coordenadas que os están dando?". Joanna de Castro, con total sinceridad, aclara: "Nos han enviado un email hace dos días y poco más , no sabemos mucho más, no te voy a mentir".

"Hay un grupo de WhatsApp en el que estamos la mayoría de españoles en Israel, por ahí compartimos la información que nos va llegando, es poco lo que hay, no hay más", sentencia Joanna a Ana Terradillos. Después, tras leer los medios de comunicación españoles, confiesa: "Me he enterado por el periódico que de momento no se va a repatriar a los españoles". Tras esto, y totalmente indignada, comenta: "Salir por nuestro propio pie es prácticamente imposible, hay gente con cuatro billetes de avión, los vuelos se cancelan, te compras otro y se vuelve a cancelar".