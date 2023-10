Fleur Hassan-Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén: "Hay miembros del Gobierno español que se están aliando con terroristas"

Durante la entrevista, Fleur ha destacado la importancia de apoyar al pueblo palestino, pero ha hecho hincapié en que esto no equivale a respaldar a grupos como Hamás, que ha sido quien ha causado la devastación en la región. Ha señalado que "el pueblo palestino se encuentra bajo la influencia y control de Hamás".

Sobre la masacre en el hospital de Gaza, cuyas responsabilidades han negado desde Israel, Fleur Hassan-Nahoum ha asegurado de nuevo que ellos no son los autores materiales: "Tienen vídeos del cohete que salía hacia Israel y, como sus equipos no son profesionales, finalmente ha caído en el hospital. Nosotros nunca hubiéramos tirado un misil a un hospital porque tenemos un código de guerra bastante alto y sabemos lo que hacemos. Ellos matan a su gente normalmente porque no tienen valor de vida".