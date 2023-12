Miguel Tellado, portavoz del PP: "Ahorrarle media hora de coche a Sánchez cogiendo un Falcon es un insulto”

"Por la mañana estaba en Ferrol asistiendo a un acto, en el que como hay elecciones gallegas pronto, no invitaron al presidente de la Xunta de Galicia, a un acto público e institucional. Estamos en una falta de respeto y falta de institucionalidad absoluta que desde luego creemos que no es admisible ", detalla Miguel Tellado.

“Es evidente que la sociedad civil se revela, no sólo en Pamplona, sino por todo lo que sucede en nuestro país , las movilizaciones pueden ser comparadas con el momento en el que todos unido s protestábamos contra ETA, ahora salen para protestar contra un Gobierno de España apoyado en partidos independistas que quieren debilitar nuestro estado , esto es en lo que se apoya Sánchez. Saldremos las veces que sea la mayoría de la sociedad para protestar. ETA ya no mata, pero Bildu lleva terroristas en el partido . Nos parece un insulto para aquellos que han vivido los zarpazos de ETA, que ha llevado en las pasadas a elecciones a asesinos , eso es despreciable y un insulto a la democracia", declara.

Por último, Miguel Tellado ha dicho que "de primero de democracia es entender que no todo vale, a Calviño le quiero decir que es la primera que quiere huir del barco, y que quiere escapar para no hacerse responsable, la veo muy durita y condescendiente con partidos independentistas . Me parece lamentable sus declaraciones, no es la mejor imagen para hacerse en unos días a cargo del Banco Europeo de Inversiones".