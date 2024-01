Laura Borrás, presidenta de Junts, tras salvar los decretos 'ómnibus' y anticrisis del Gobierno: "Como independentistas esperamos tener todas las competencias"

La entrevista comienza explicando Laura Borrás que “nosotros no hemos salvado los muebles, hemos trabajado para hacer valer la fuerza de nuestros votos en el Congreso de los Diputados con los objetivos que tiene un partido independentista como es el nuestro, por lo tanto, lo que hemos hecho es acordar un acuerdo de investidura".

"Como dijimos no es un acuerdo de estabilidad, habrá que ir decreto ley a decreto ley fiscalizando la acción de PSOE . Lo que hicimos fue plantear objeciones, identificar que incumplimientos que se estaban produciendo en la investidura y a partir de ahí hacer política", detalla Laura Borrás.

Por otro lado, la presidenta de Junts ha comentado que "la negociación ha dado unos frutos, nuestra no votación ha permitido que salgan adelante una serie de medidas que vayan incorporadas o que son fruto de negociación y por lo tanto, en el marco que abrimos en el acuerdo de investidura de las distintas carpetas que teníamos abiertas del día a día tiene que ver con la materia de inmigració n".

"Es importante ver los cupos en función de la población que representa en el estado, actualmente Cataluña es un 16% de la población, está recibiendo pocos vinculados a un 23%, cuando el estado reparte hace un criterio en el que no participa. Cataluña es tierra de acogida y saca adelante a toda las personas que llegan al país", comenta Laura Borrás.

"Tenemos, queremos y vamos a poder decidir cómo se organizan las materias de esta ley orgánica. Estamos diciendo que cómo el ejecutivo no explica de que modo lleva a cabo el reparto y las formas de tomar decisiones de lo que compete en Cataluña, nosotros queremos tomar esas decisiones", aclara la presidenta.

Además, Laura Borrás explica que " Cataluña quiere tomar las decisiones en la misma dirección en la que la publicación de las balanzas fiscales para nosotros es importante, porque es el mecanismo que permite saber hasta que punto la capacidad retributiva en función de los recursos que luego devuelven a modo de servicios es o no equitativa, hace más de 10 años que no sabemos y trabajamos para buscar el progreso pues buscamos esta línea"

" La ley de amnistía que hicimos valer para producirse la investidura ya estaba siendo modificada y retrasada , por lo tanto tenemos que poner la atención en que no se produzcan disfunciones, tenemos verificadores y un modus operandi. Todo tiene que estar firmado y en este caso este acuerdo con el conjunto de cuestiones están firmados por el Gobierno de España", detalla Laura Borrás.

Además, Laura Borrás ha declarado que "los requisitos de Europa, España los va negociando o implementando a la carta, muchos requisitos europeos no los aplicamos y otros si , nosotros negociamos de manera franca y honesta diciendo lo que esperamos ya lo que nos comprometemos".

"Si la ley de amnistía entra ahora para modificar en relación a Cataluña pues queremos aparcarla cuanto antes , no aceptamos que se negocie y tramite para que luego se nos cuele el artículo que podría retrasar esta cuestión", sentencia la presidenta de Junts.

Además, la presidenta muy crítica ha dicho que "ahora parece que es una medida que busca poder alargar el plazo , nos comprometemos a que no fuera así y ahora quieren que sea de otra manera, nuestro nivel de exigencia no va a disminuir , vamos a hacer nuestra labor de fiscalización de todo aquello a lo que hayamos acordado".

Sobre la posible multa a las empresas si no vuelven a Cataluña: “Si esa ley existe hay que hacerla cumplir y depende de quien las cumpla o incumpla así funcionan de una manera u otra en el estado español, cuando no se cumple hay consecuencias pero en este momento no ha habido", añade.