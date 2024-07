Abascal admite discrepancias en Vox por la ruptura con los gobiernos autonómicos del PP: "Siempre hay debates y diferentes posiciones"

Santiago Abascal habla en directo con 'La mirada crítica' pocas horas después de romper con los gobiernos autonómicos con el PP

Santiago Abascal: "En Vox no se toma las decisiones por sillones, se toman por principios"

La entrevista completa de Santiago Abascal en 'La mirada crítica'

Este jueves 11 de julio, VOX cumplía con su amenaza y rompía con los cinco gobiernos autonómicos que tenía junto al PP en España. Lo hacía en una comparecencia a la que no tenían acceso los medios de comunicación en la que no hubo preguntas. Confirmaba que sus vicepresidentes van a pasar a ejercer la oposición en las Comunidades Autónomas, pero no decía nada de lo que va a suceder en los Ayuntamientos.

Pocas horas después, Santiago Abascal, líder de Vox, ha hablado en directo con Ana Terradillos en 'La mirada crítica' para analizar la decisión tomada por su partido. "Creo que quieren saber muchas cosas y es normal. Puedo asegurarle que todos los miembros de Vox pudieron dar su opinión y en este partido se toman las decisiones por mayoría. Teníamos que salir de estos gobiernos porque no queremos convertirnos en cómplices de la inmigración masiva y porque no teníamos otra forma de responder a la agresión del señor Feijóo que es el que ha decidido romper estos pactos llevando a cabo una medida que sabía que a su socio de gobierno le impedía continuar adelante. Cuando se gobierna con otro partido tienes que respetar las líneas rojas y nosotros no podíamos de ninguna manera colaborar con la inmigración ilegal", ha comenzado.

A pesar de sus declaraciones, Abascal ha admitido discrepancias en la cúpula de Vox por la ruptura con el PP en los Gobiernos autonómicos: "Siempre hay debates y diferentes posiciones".

El político no ha revelado la posición de los cuatro vicepresidentes autonómicos que han anunciado su dimisión. "Si se quedan, no serán de Vox", ha dicho el líder de Vox sobre los consejeros que decidan no dejar los gobiernos.

Santiago Abascal: "Nuestros votantes están absolutamente satisfechos"

Sobre las discrepancias que habría dentro de Vox, Abascal ha respondido: "Estaría bien que preguntasen por las discrepancias en el PP porque lo que nos dijeron sus dirigentes territoriales no tiene nada que ver con lo que finalmente hicieron. Animo a que entreviste a los presidentes de Castilla y León y de Valencia y lo que quiero dejar claro es que ninguno de los vicepresidentes de este partido mostraron ningún apego por su cargo. Todos han tenido una posición heroica y digna Son personas con una gran humanidad y estaban muy preocupadas por las personas que se habían involucrado con este gobierno. En Vox no se toma las decisiones por sillones, se toman por principios", ha sentenciado.

Nuestros votantes están absolutamente satisfechos

Sobre si sus votantes van a entender esta decisión, Abascal ha respondido: "Nuestros votantes están absolutamente satisfechos de un partido que toma decisiones firmes, de un partido al que le preocupan los principales problemas y la inmigración masiva lo es. No estamos hablando de un grupito de chavales y mucha gente sabe lo que es convivir con un centro de menas junto a su casa. No sé si ustedes conocen a sus televidentes, pero les aseguro que muchos de los que nos están viendo tienen esta misma preocupación", ha analizado.

Sobre por qué se ha decidido tomar esta decisión ahora y no en diciembre, Abascal ha respondido: "Entre otras cosas porque el gobierno de Aragón nos dijo que no iba a volver a pasar. Hay un relato diciendo que son niños lo que entran, pero no es así. Si fuesen niños los queremos en casa y con sus padres. Si hay tan buena relación con Marruecos y Sánchez... ¿No será que simplemente es un lacayo suyo? Nosotros no vamos a ver cómplices del reparto de la inseguridad por las calles de España", ha reflexionado.

Santiago Abascal, líder de Vox, sobre Alvise: "No ha tenido absolutamente nada que ver en la decisión que hemos tomado"

Abascal ha sido tajante cuando Terradillos le ha preguntado si los resultados de Alvise en las últimas elecciones europeas ha sido clave para la toma de esta polémica decisión. "En absoluto. Nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos. Lo que habría que preguntarse es por las órdenes que se le han dado a Feijóo desde Bruselas".

Abascal: "Le mandé una carta a Feijóo para colaborar en la oposición a Pedro Sánchez y no respondió"

Abascal también ha contado cuál y cómo fue la última vez que habló con Feijóo: "La última vez que pude hablar con él fue en el mes de enero y después recibió una carta mía para colaborar en la oposición a Pedro Sánchez y no respondió. Lo que hizo fue mantener silencio, romper la comunicación con Vox y la respuesta ha sido muy clara, llegar a todo tipo de acuerdo con el señor Sánchez. Ha pensado que lo mejor que podía hacer era repartirse los jueces con el señor Sánchez", ha dicho.

Santiago Abascal cree que Feijóo ha forzado la ruptura de los gobiernos autonómicos

"No tengo dudas de que Feijóo ha forzado esta ruptura. No sé si porque no soportaba más que en las sesiones de control Sánchez le dijese que gobernaba con la ultraderecha o porque ha venido de Bruselas con las órdenes de hacerlo. Es curiosos porque Sánchez y Feijóo comparten también socios en Europa", ha acusado Abascal.

Los presidentes de los parlamentos de Vox no dejarán sus cargos: "Eso está absolutamente fuera del guion"

Antes de terminar la entrevista, el líder de Vox ha respondido a si los cuatro presidentes de los Parlamentos van a dejar también sus cargos: "Una institución parlamentaria no tiene absolutamente nada que ver con un Gobierno. Eso está absolutamente fuera del guion y creo que en algunos sitios no es ni factible. No tienen esa instrucción, no nos sentimos obligados a tomar esa decisión y vamos a seguir animando a nuestros presidentes parlamentarios a que cumplan con su labor".

Ya puedes ver íntegra la entrevista íntegra de Santiago Abascal en 'La mirada crítica'

Santiago Abascal anunciaba pasadas las nueve y media de la noche de este jueves que el Comité Ejecutivo Nacional de Vox "constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo" y que, por tanto, se ha acordado abandonar todos los cargos institucionales y "retirar el apoyo parlamentario" al PP en las comunidades de Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y País Valencià e Illes Balears. "Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición tan leal como contundente", ha anunciado el líder del partido.

El motivo de este giro total de guion en Vox ha sido la acogida de 347 menores migrantes no acompañados: "Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie a votado al PP, para que continúe la invasión ilegal de menas", decía.