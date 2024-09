Feijóo critica al Gobierno por "culpar" al PP tras retirar la senda de déficit y se abre a negociar si retira el cupo

Durante esta entrevista, a lo primero que ha respondido el líder del PP ha sido a la decisión del Gobierno de retirar la votación del techo gasto : "Han incumplido un requisito constitucional que es presentar el proyecto de presupuestos en el año 2024 y estamos sin presupuestos. En relación con el 2025 tienen que aprobar la senda de gasto uy parece que las reuniones en Suiza han salido mal y se ha decidido que España de momento no tenga presupuestos para el año 2025", ha comenzado.

El líder del PP se ha mostrado cansada del comportamiento del Gobierno de Sánchez : "Todo tiene un límite y normalmente la oposición intenta hacer su trabajo, pero por primera vez en la Democracia el que intenta destruir la oposición, poner muros y está tensionando la vida política es el Gobierno. Con nosotros no se han sentado para hablar la sentado de gasto. En esta senda hablan un reparto muy sorprendente, siendo el mayor incremento para el gobierno y el menor para las Comunidades Autónomas. Ya está bien de echarle la culpa de su incapacidad a una oposición con la que ni negocian, ni se sientan, ni buscan acuerdos", ha analizado en directo.

Feijóo tiene claro que las elecciones no deberían tardar en llegar a nuestro país: "Sé que esta legislatura nació muera y es ingobernable. Vivimos un país en el que Gobierno no ha sido capaz de aprobar su primer presupuesto y donde han retirado dos veces el techo de gastos para el presupuesto del ejercicio siguiente. Esta España actual es ingobernable y tenemos un gobierno soberbio que no busca acuerdos".