Charlie le llama la atención a Lydia Lozano por sus malas maneras con la chef Begoña Rodrigo: “No me reconozco”

Pero el peor momento llegó después, cuando Jorge Javier recalcó que la cocinera de esta noche había estado muy borde con la chef Begoña Rodrigo , la encargada de dirigir su cocinado. “He estado alterada con Begoña...”, ha empezado diciendo. Luego hemos podido ver el vídeo que recogía las malas palabras de Lydia hacia Begoña y que incluían frases como “ ahora no me podéis cambiar las órdenes ” y “¿Consejos ahora’ Habérmelos dado a las siete de la tarde”. Begoña tuvo que ponerse seria con ella: “Aquí las órdenes las doy yo, no tú ”. En su opinión, l colaboradora de ‘Sálvame’ es “bastante contestona”.

Jorge ha intentado explicar el porqué del estrés de Lydia y ha aludido a la semana tan complicada que ha tenido. Ha sido en este momento cuando Lydia no ha aguantado más y ha roto a llorar. Así ha explicado lo que estaba sintiendo: “Yo no voy de cocinera por la vida, pero una tiene unas ideas. De hecho, me encantaba porque Kiko no había estado nunca en una cocina. Y cuando llego me dan espinacas, y nunca las he cortado… Me agobia mucho el tiempo, es una presión”.