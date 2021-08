Lydia Lozano y Laura Fa, nueva pareja de cocineras este jueves a las 23.00 horas en 'La última cena'

Hace unos días Lydia Lozano y Laura Fa protagonizaron un duro enfrentamiento en directo en el plató de 'Sálvame'. “La admiro muchísimo, me parece que es buenísima, pero no es para mí lo que ella tiene, no sabría yo llevarlo. Te ha de gustar la tele como a ella le gusta, y a mí me gusta muchísimo más vivir”, con estas palabras Laura se refería a su compañera.