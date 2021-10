Tras su infidelidad con Bella, Isaac decidió pedir una hoguera de confrontación para dar explicaciones a Lucía . Ésta, lejos de querer escucharle, ha llegado al cara a cara con más fuerza que nunca. "¡Eres un p*** cerdo!", le ha dicho de primeras. "Has engañado a todo el mundo, menos a Manuel, porque la mirada no miente, y ers un mentiroso".

"Ha habido días que no he estado ni con el grupo porque sabía que si era como soy yo, te iba a molestar todo, yo lo he dejado todo por estar contigo", se defendía él. "Te has retratado, porque ahora todo el mundo va a ver que desde el año pasado has mentido. ¿Sabes la diferencia entre Manuel y tú? Que a él se le ve venir y tú escondes, ha dejado claro ella.