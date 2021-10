Christofer se encara con Julián en el 'Círculo de fuego': "A Fani puede que le vendas la moto pero a mí no"

Julián se besó con Fani en Villa Playa durante 'La última tentación'

Christofer y Julián tienen un tenso cara a cara en 'El círculo de fuego'

Fani quiere retomar sus planes de boda con Christofer

Christofer no pensó que Fani se la volvería a liar en 'La última tentación'. El participante estaba convencido de que esta vez sería diferente, de que su pareja no caería en serle desleal tras lo sucedido en 'La isla de las tentaciones 1'. Pero las fiestas en Villa Playa se desmadraron y al final Fani dio rienda suelta al tonteo que tenía con Julián (con el cual pasó "del odio al amor" en el reality) y acabaron besándose.

Fani enseguida se arrepintió de lo sucedido. Pidió una 'hoguera de confrontación' para ver a Christofer y así explicarle que no significaba nada. Después de echarle él la bronca, el participante decidió continuar en el paraíso a la espera de saber qué más podría hacer su pareja en la isla.

Christofer y Julián se ven cara a cara

Pero 'La última tentación' también ha dado la oportunidad a Christofer de poder hablar con Julián. Al soltero le reprochó lo mal que había hablado de la pareja en todo este tiempo. Julián se defendió diciendo que había cambiado de percepción sobre Fani al conocerla en la villa.

"A Fani puede que le vendas la moto pero a mí no. En cuanto tengas la oportunidad de ponernos a parir lo vas a hacer", objetó Christofer.

"No he venido aquí a vender moto ni a liarme con nadie, pero surgió. Me besó y yo seguí porque es una persona a la cual estoy conociendo aquí, se ha abierto conmigo y me parece muy atractiva", replicó Julián.

Christofer pasó al contraataque preguntándole directamente a Julián si Fani le gustaba tanto como para tener una relación. El soltero reconoció que no. "Eso es que no te gusta. Te has cansado de decirlo seis veces. Sé que se pueden haber dejado llevar por el momento pero ni a él le gusta Fani ni a ella le gusta él. No tengo celos de él. En la vida me gustaría parecerme a una persona como él", apuntó después el novio de Fani.

Julián y Christofer hacen las paces

No obstante, Julián y Christofer llegaron a un punto de entendimiento cuando el soltero le pidió disculpas al novio de Fani por sus comentarios. "Si en su día tuve palabras desafortunadas, me disculpo. Con Fani he tenido la oportunidad de resolver las cosas pero contigo no", dijo Julián.

Christofer aceptó su perdón y además se disculpó también "por el calentón" del encuentro. Tras estrecharse la mano, Sandra Barneda invitó a Christofer a hacerle una última pregunta a Julián. ¡Pero tendremos que esperar al próximo programa de 'La última tentación' para saber cómo acabó 'El círculo de fuego!

Fani, quiere retomar sus planes de boda pero sigue pendiente de Julián

Mientras tanto, en Villa Playa Fani dice haberse dado cuenta de todo lo que Christofer le aporta. Asegura que la experiencia le ha servido para replantearse las cosas y retomar sus planes de boda con él.