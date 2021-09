Por otra parte, Lucía, Roberto, Patry, Christofer y Alejandro vivirán en Villa Luna , donde seguirán muy atentos los pasos de sus parejas. Algo que no les ha gustado nada. "¡Vamos a estar de espectadores!" , se quejaban. Aunque Sandra Barneda les ha pedido paciencia. Todo pasa por algo.

Fani ha sido la primera en saber con quién tendrá que hacerlo. Julián , el soltero al que propuso expulsar en 'La isla de las tentaciones 1' y con quien ha tenido sus más y sus menos en estos años, llega dispuesto a cantarle las cuarenta, algo que ella no piensa permitir. Por eso nada más verse han protagonizado una bronca monumental .

Si bien con Mayka la relación entre ellos sigue de lo más tensa, con Andrea la tensión parece que es más atracción. En su encuentro no han dejado de tontear ni han podido ocultar que se siguen gustando. "Roberto sabes que me tiene que tener miedo", le ha dicho él a ella. Por su parte, Andrea no tardó mucho en comunicarle que dormirán juntos.