Sin embargo, Marta no estaba dispuesta a que se le culpara de lo que había dicho Cristian: “¿Tú sabes lo que es un emisor, un mensaje y un receptor? El canal soy yo, el receptor eres tú. No hay solo un emisor, hay varios emisores. Jesús, Manuel, tu amigo Pablo… Tú vas a hacer lo que quieras con el mensaje”, contestaba Marta, quien después aseguraba que los amigos de Lester habrían sido cómplices de los mensajes de Patri.

“No te voy a permitir ti a ti, ni a Jesús, ni a Pablo, ni a la palmera esa, que pongan en duda lo que Patri siente por Cristian y lo que Patri siente por mí. Esas videollamadas han sido delante de mí, y Cristian por un minuto de gloria vende a un amigo y a una amiga. Y no me hables de Pablo que va con el viento ”, zanjaba Lester.

Además, Lester cuenta que Patri y él no comenzaron con su relación justo al salir de ‘La Isla de las Tentaciones’ y que tuvo la oportunidad de irse y ver a Cristian cuando quisiera y aun así comenzó con él su relación. Pero Marta tenía una bomba guardada: “¿Tú no me dijiste que estabas incómodo con ellos porque se veía que se gustaban?” .

Sin embargo, aunque Peñate de por buena la versión de Cristian, ha tenido buenas palabras para Patri: “Quitando que yo compre esa historia, yo te he conocido como persona aquí, y como persona me has caído bien”, le decía Marta. “Con la mano en el corazón, yo he conocido aquí a una chica que es buena, a pesar de algunos momentos que te quería matar”. Marta también le decía que le desea toda la felicidad del mundo: “Ojalá Lester te de todo lo que no me dio a mí”. Por supuesto, también convertía a Patri en “una niña de verdad”.