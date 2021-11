Sandra Barneda siempre intenta mantenerse al margen y no influir en las decisiones de los participantes de ‘La última tentación’, pero todo es tan intenso en el programa que a veces no puede contener las emociones. Es lo que le ocurrió durante la bonita hoguera de Marina y Jesús : lo que estaba presenciando era tan bonito que no pudo contener las lágrimas.

En su hoguera final, la pareja se echó en cara todo lo que pensaban y acabaron rompiendo su relación entre reproches. “Yo si he fallado ha sido porque me he dado cuenta de que en mi relación no era feliz”, sentenció Marina. Los dos decidieron irse solos, aunque la andaluza empezó pronto una relación con Isaac que duró hasta que, hace unos meses, él la traicionó con Lucía, su mejor amiga en la villa.