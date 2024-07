Una pareja transgénero cuenta cómo fue su embarazo: "Él fue quien dio a luz a nuestro hijo Ariel"

Para Cristina Tárrega y el resto de colaboradores ha sido todo un misterio el hecho de que en esta pareja haya sido Esteban quien se ha quedado embarazo: "La gente me preguntaba que por qué no alquilaba un vientre de alquiler, pero por qué iba a hacer yo eso si podía tener el privilegio de sentir a mi bebé dentro, disfrutar de algo así, yo por eso no me he sentido en ningún momento menos hombre por ello".