Hablamos con los actores de LQSA y descubrimos que uno de ellos es poliamoroso...

El otro día nos colamos en los recién estrenados estudios mientras rodaban (no es por dar envidia, pero los decorados son chulísimos, vais a alucinar) y pillamos por banda a Pablo Chiapella, Nacho Guerreros y Jordi Sánchez ; o lo que es lo mismo, Amador, Coque y Antonio Recio (mayorista, no limpia pescado) y les hicimos una entrevistilla un tanto traicionera para que nos contasen, así, de soslayo, algún secreto que otro .

¿Qué es lo que más y menos le gusta a Jordi de su cuerpo? ¿Ayudaría Pablo a encubrir un asesinato si fuese para encubrir a su mejor amigo? ¿Qué es algo que todos piensan de Nacho pero no es cierto? Muchas cosas nos contaron estos tres, por ejemplo, hay uno de ellos que está all in con el poliamor, y los otros dos que dicen que (por el momento) solo monogamia.