Orgullo 'La que se avecina': Berta, Araceli, Vicente, Fermín o Alba Recio, los personajes más LGTBIQ+ de Montepinar

8 de junio se celebra el día del orgullo LGTBIQ+ . Esta siglas significan lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y 'queer' y el símbolo + se usa para incluir todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. En ‘La que se avecina’ también queremos celebrar el Día del Orgullo recordando los mejores personajes que hacen referencia a estas identidades de género:

Bisexual: Berta

Nuestra querida beata (como suelen referirse a ella y no tiene nada de beata) es bisexual, y aunque al principio, no quiso reivindicarlo en exceso por el qué dirán, fue estar con Araceli Madariaga y se dio cuenta que le atraen tanto los hombres como las mujeres. Porque no podemos olvidar que ella sigue sintiendo bastante atracción por Antonio, y siempre recordaremos su pasión por Coque. También la tuvo por Leo y por Ongombo.