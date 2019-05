Del mayorista 'ecofriendly' a la terapia de choque del doctor García Baquero: las perlas más desternillantes del capítulo

Antonio está harto de no tener nada caliente que llevarse a la boca y de que nadie se preocupe por él. Como Berta no le hace caso, ha probado suerte con su 'amigo' Enrique, pero no ha conseguido convencerle de que le haga la colada. Ni siquiera sus maniobras de mayorista 'ecofriendly' (bastante asquerosas) han ablandado su corazoncito.