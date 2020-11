A Menchu, Yoli y Fina les va la marcha: una maleta llena de droga y mucho dinero

Un chico les llama al telefonillo y les pide que le bajen la maleta, las Morcillo muy nerviosas van al portal y justo antes de entregársela, le disparan por detrás y muere delante de ellas. Josito que ha visto toda la escena (y le han dicho que llame a la policía por si pasa algo, hace lo que le han mandado: llamar a la poli). “Yo lo he visto todo agente, pero quiero una identidad nueva en Cuba”, les pide Josito a los policías antes de declarar. Ahora Yoli y su madre no saben qué hacer con la maleta, así que deciden ir a la cárcel para hablar con la Lupe: “No sean pendejas, no se fíen de nadie”, les advierte.