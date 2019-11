Cuidar más de tu ropa es una de las claves para llevar una vida más sostenible

Si cuando estamos en casa intentamos no dejar encendidas más luces de las necesarias, y gastar menos agua al ducharnos, ¿por qué no les pedimos lo mismo a nuestros electrodomésticos?

Mantener el color: una de las claves para que nuestra ropa siga como el primer día

Los colores más difíciles de mantener son el negro, el blanco y el rojo, pero lavando tus prendas con el programa adecuado a una temperatura óptima, ya no tendrías que preocuparte de que esto ocurra. Además, si eres de los que prefiere no planchar, AEG ha implantado un sistema por el que, si respetas las cantidades de ropa que tienes que meter en la lavadora (cargarla hasta los topes, muchas veces, en lugar de ahorrar energía tiene el efecto contrario, porque la ropa no se lava bien y muchas veces tocará repetir el proceso), facilita el planchado, asegurando que la prenda no se arrugue tanto como en los lavados habituales. Un ahorro de energía, pero también de tiempo.