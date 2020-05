El amor rompe todas las barreras en el capítulo final de 'Lejos de ti'

Massimo tiene la opción de avisar a Candela pero prefiere no decirle nada y que ésta rehaga su vida. Cuando la bailarina llega a la habitación se la encuentra vacía. Seis meses después, es puesto en libertad y no duda en volar a Sevilla para recuperar a la mujer su vida . Cuando llega a la ciudad española, descubre que su academia de flamenco está cerrada "por boda". Temiéndose lo peor, Massimo busca la iglesia y sin pensárselo dos veces entra en el edificio . Para su sorpresa, descubre que quien se casa es Ana, la amiga de Candela. "Eres lo único que quiero, estoy aquí por ti", le asegura a la sevillana. "Sigo enamorado de Candela y no me voy a ir sin ella", advierte a Chino. Éste le anuncia que él y Candela ya no están juntos y que pueden hacer lo que quieran.

Candela echa a correr por las calles de Sevilla ya que no quiere saber nada de Massimo. "Siento mucho lo que ha pasado en la iglesia, pero me esperaba una acogida un poco diferente", se disculpa él. "Perdóname por no haberte recibido con un ramo y una botella de champaigne", ha ironizado ella. "No podía obligarte a esperar, no sabía cuanto me iba a caer". "No me has pedido que te espere pero sin embargo te presentas aquí como si yo no tuviera otra cosa que hacer, no me has escrito ni una carta, nada, las cosas no funcionan así", se queja ella.