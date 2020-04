Desde su primer encontronazo en Praga, Candela y Massimo no pueden dejar de verse el uno al otro. Estas misteriosas visiones no dejan de complicar la vida de los protagonistas y cansados de buscar soluciones que no llegan a ningún lado, la bailarina y el empresario toman una importante decisión. Candela se excusa diciendo que necesita airearse y planea un viaje a Roma. Mientras tanto, Massimo encuentra la manera de visitar Sevilla.