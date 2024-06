La advertencia de Julen a Álvaro durante una discusión por la compra: "¡No te lo permito, no me toques los..."

Los habitantes del vecindario han tenido una semana con una convivencia muy llevadera. Parece que los actuales vecinos han encajado de maravilla, pero los desencuentros han empezado a aparecer en los distintos apartamentos de la comunidad vecinos por culpa de un problema común: la compra semanal.

Los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' han comenzado a hablar sobre lo que van a comprar para esta semana y dos de los vecinos se han enzarzado en una discusión, en la que han tenido sus más y sus menos. El tono de voz se ha elevado demasiado y el resto del vecindario no ha querido intervenir para no echar más leña al fuego.

Los dos vecinos que han tenido un fuerte enfrentamiento han sido Álvaro Boix y Julen Muñoz. El conflicto ha estallado después de que Julen ha dicho que necesita desodorante y lo va a pedir en la compra semanal: "Voy a comprar desodorante, Álvaro", le ha comentado al vecino muy serio.

Álvaro le ha echado en cara que quiera comprar desodorante para él solo cuando la compra es colectiva. Julen le ha comentado que es para higiene personal y le ha echado en cara que él come mucha verdura: "Como a ti te hace falta la verdura o comerte tres kilos de verdura, a mí me hace falta desodorante. Me echo a la mañana y a la tarde y no tengo".

El novio de Lucía Sánchez le ha reprochado a Julen que no es normal que se compre desodorante cuando no hay casi comida: "Esta semana comprar desodorante cuando sabes que las neveras están ya peladas". Además, le ha recordado a Julen que la semana anterior se compraron litros de leche cuando no hacían falta: "Se compraron tonterías".

Álvaro Boix ha continuado protestando con que Julen se quiera pedir desodorante: "Pasta de dientes lo entiendo, pero ¿desodorante?" Julen Muñoz le ha preguntado a Álvaro si piensa que el desodorante no es higiénico. Álvaro ha comparado el desodorante con la colonia: "Es como si me falta colonia y voy a comprar colonia".

Julen se ha enfadado y le ha explicado que la colonia no es lo mismo que el desodorante, ya que este último hace falta para no oler mal. En ese momento, el vecinos se ha puesto más ofuscado y le ha echado en cara a Álvaro que él llevo muy pocos días en el vecindario para decidir: "Llevo 45 días y tú llevas 25".

Pilar Llori se ha metido en medio de la discusión para explicarles lo que le pasó a ella cuando quiso cogerse desodorante: "He pedido un desodorante y lo he tenido que comprar yo". Tras esto Álvaro ha explicado que semanas atrás se pidió aceita corporal para todos porque hacía falta para todo el vecindario.

Estas últimas palabras de Álvaro ha hecho estallar a Julen, ya que según él esa información es falsa: "¡Eso es mentira! ¡No seas defensor del diablo porque no te lo permito! ¡No me toques los c... tampoco!" Álvaro le ha explicado que el aceite se uso mucho en su apartamento: "¡En mi casa se usa a borbotones!" Los vecinos tras reprocharse los productos de la compra han decidido zanjar el tema.

