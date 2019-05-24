Escucha ya 'Una Gran Superviviente', el nuevo tema de Miguel Sáez y J. Montoya en honor a Isabel Pantoja
telecinco.es24/05/201914:10h.
Miguel Sáez y J. Montoya ponen la voz a este tema dedicado a Isabel Pantoja en su paso por 'Supervivientes'.
Ya está disponible 'Una Gran Superviviente', dedicado a Isabel Pantoja
'Una Gran Superviviente', la canción de Miguel Sáez y J. Montoya sobre Isabel Pantoja
Miguel Sáez y J. Montoya vuelven a colaborar y han decidido poner voz a 'Una Gran Superviviente', la canción en homenaje a Isabel Pantoja en su paso por 'Supervivientes'.
Tras haber trabajado anteriormente en 'Se le sube la fiebre', que ya cuenta con más de 2.400.000 reproducciones, los artistas flamencos nos traen hoy este nuevo trabajo discográfico. La producción musical ha corrido a cargo del talentoso productor cubano Dr. López, que ha sabido combinar un estilo musical muy actual con la voz flamenca de J. Montoya.
Una voz que incluso el gran comunicador Justo Molinero definió como "el nuevo Camarón", cuando el artista le cantó en privado flamenco jondo tras su actuación en un concierto solidario en Barcelona. El talento para el flamenco de este artista es innegable y cabe destacar el respeto y la emoción con que el cantaor Miguel Poveda escuchaba el flamenco que brotaba desde las venas al corazón y esculpía la voz de J. Montoya.
Por otra parte, el gaditano Miguel Sáez siempre supo desde pequeño de su pasión y devoción por la música, una afición que prácticamente le viene por herencia, pues se crió en una cuna de artistas, aunque el único que se dedica profesionalmente es él. Sáez compuso su primera canción, 'Un día más', con solo 16 años y publicó su primer disco, 'Miguel Sáez', en 1998. El artista, que se define como un "artista, compositor y currante de la bella palabra música", se encuentra en pleno proceso de creación de su decimoprimer disco.
Ya puedes escuchar la nueva colaboración de los artistas flamencos Miguel Sáez y J. Montoya, 'Una Gran Superviviente'.
Letra de 'Una Gran Superviviente':
MIRA QUIÉN VA CONCURSANDO, LA DIVA, LA QUE TODOS QUIEREN VER
ELLA ES UNA DAMA MUY ESPECIAL, CON UNA GRAN PERSONALIDAD
Y CANTANDO A LA ISLA FUE LLEGANDO
ELLA ES UNA DAMA MUY ESPECIAL, CON UNA GRAN PERSONALIDAD
Y CANTANDO A LA ISLA FUE LLEGANDO
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE LA VIDA Y DE LA COPLA ELLA ES LA REINA
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
¡VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO!
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADA QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
¡VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO!
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADA QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
COMO CHELO A ELLA NADIE LA CONOCE, VIVE LA EXPERIENCIA JUNTO CON ELLA Y CON JORGE, NUEVAMENTE AMIGOS, MARIBEL ESE ES SU NOMBRE
SUS HIJOS TIENE LEJOS Y SU CORAZÓN SE ROMPE
SUS HIJOS TIENE LEJOS Y SU CORAZÓN SE ROMPE
RAM PA PAM PAM ¡ELLA ES ISABEL PANTOJA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE EL SOL LA PIEL DORA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE BESAN LAS OLAS!
RAM PA PAM PAM ¡LA QUE LA AUDIENCIA ADORA!
RAM PA PAM PAM ¡ELLA ES ISABEL PANTOJA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE EL SOL LA PIEL DORA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE BESAN LAS OLAS!
RAM PA PAM PAM ¡LA QUE LA AUDIENCIA ADORA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE EL SOL LA PIEL DORA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE BESAN LAS OLAS!
RAM PA PAM PAM ¡LA QUE LA AUDIENCIA ADORA!
RAM PA PAM PAM ¡ELLA ES ISABEL PANTOJA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE EL SOL LA PIEL DORA!
RAM PA PAM PAM ¡A ESA QUE BESAN LAS OLAS!
RAM PA PAM PAM ¡LA QUE LA AUDIENCIA ADORA!
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE LA VIDA Y DE LA COPLA ELLA ES LA REINA
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADIE QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADIE QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
NADIE SABE SI AGUANTARÁ, LA SOLEDAD LA HARÁ LLORAR
SU MARINERO DE LUCES DESDE EL CIELO LA AYUDARÁ
Y EN LA ORILLA DEL MAR CARIBE EN SUS HIJOS VIVIRÁ PENSANDO
TODO PARA ELLA ES MARAVILLOSO PORQUE ES UNA MUJER DE ARMAS TOMAR
HUMILDE, SINCERA Y SENCILLA Y LA EXTRAÑARÁ SEVILLA ESTE AÑO EN EL FERIAL
Y SE COMENTA EN EL PLATÓ SI ISABEL PODRÁ CON LA PRESIÓN
Y EN EL PLATÓ RESPONDE KIKO CON HUMOR IMITANDO
NO ABANDONA PORQUE PARA ELLA SIEMPRE TODO ES MARAVILLOSO
HUMILDE, SINCERA Y SENCILLA Y LA EXTRAÑARÁ SEVILLA ESTE AÑO EN EL FERIAL
Y SE COMENTA EN EL PLATÓ SI ISABEL PODRÁ CON LA PRESIÓN
Y EN EL PLATÓ RESPONDE KIKO CON HUMOR IMITANDO
NO ABANDONA PORQUE PARA ELLA SIEMPRE TODO ES MARAVILLOSO
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE LA VIDA Y DE LA COPLA ELLA ES LA REINA
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO!
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADA QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
¡AHHHH NUEVA EDICIÓN SUPERVIVIENTES 2019!
Y ELLA SE VA A ALIMENTAR PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO!
NO HAY PESCAÍTO MAS RICO QUE YO
CON GRAN VALOR ELLA AL CARIBE SE ENFRENTA
VIVE SU SUEÑO Y LO VIVE CANTANDO!
UNA GRAN SUPERVIVIENTE, DE ESAS QUE LLEVAN EL MUNDO POR MONTERA
Y NO HAY NADA QUE LA DETENGA SI DE SUS HIJOS ELLA SIGUE LOS PASOS
¡AHHHH NUEVA EDICIÓN SUPERVIVIENTES 2019!
Y ELLA SE VA A ALIMENTAR PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO, PESCANDO!
NO HAY PESCAÍTO MAS RICO QUE YO